محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

بعث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء نصها "يسعدنى ويشرفنى أن أرفع لفخامتكم بأصدق التهانى القلبية بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، ويعيده على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وليتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من أهداف، حفظكم الله لمصر زعيما وقائدا لها".

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.