مياه الفيوم: إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن استعدادات الشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الإستعداد القصوى وإلغاء الإجازات للعاملين بالمواقع الهامة حيث يتم العمل بنظام الواردى على مدار ٢٤ ساعة وذلك للاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وأنها تعمل بكامل طاقتها وكذلك كفاءة شبكات المياه والصرف الصحى كما شدد على جاهزية كافة معدات الشركة وكذلك جاهزية فرق التطهير لمواجهة أى مشاكل قد تحدث خلال أيام العيد .

وجه "النجار" التهنئة لجميع العاملين وفرق الطوارئ بكافة قطاعات الشركة مثمناً دورهم فى استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين مشيرا إلى تواجد

الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى .

أكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وكافة الأجهزة المعنية لسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين

موضحا أنه يتم تلقى البلاغات والشكاوى على مدار الـ ٢٤ ساعة عن طريق الخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي أو على أرقام ٠١٢٠٨٢٨٨٨٣٤ /٠١٢٠٨٢٨٨٨٥٤ من اى تليفون محمول بالإضافة إلى تلقى الشكاوى عبر الواتساب والمركز الإعلامي للشركة.

وتناشد الشركة جموع المواطنين لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة، حيث تؤدى السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة .