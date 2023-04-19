"لافروف" يخطط لتشكيل اتحاد ضد "ابتزاز" الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يقوم بجولة في أمريكا اللاتينية، يوم الثلاثاء "من الضروري توحيد الجهود لمواجهة محاولات الابتزاز والضغط الأحادي غير القانوني من جانب الغرب". أثناء سفره إلى كاراكاس، ناقش لافروف موضوع "عالم متعدد الأقطاب" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل.

بعد البرازيل، تعد فنزويلا المحطة الثانية في جولة لافروف في أمريكا اللاتينية. أيضًا سيذهب إلى كوبا ونيكاراجوا. وقال لافروف "فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا دول تختار طريقها الخاص". هذه الدول الثلاث لديها حكومات مستوحاة من الاشتراكية ولديها علاقات صعبة مع الولايات المتحدة.

كما تحدث الوزير الروسي عن الحرب في أوكرانيا قائلًا: "سنحل الوضع في أوكرانيا والصراعات الأخرى في العالم من خلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن الإنصاف السيادي للدول، على أساس مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة"

وأضاف: "مهمتنا هي ضمان تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة بالكامل، وعدم نزع حق تقرير المصير عندما يكون ذلك مناسبًا للغرب"

أعربت فنزويلا، التي كانت بالفعل حليفًا رئيسيًا لروسيا منذ أيام الرئيس هوجو شافيز (1999-2013)، مرارًا وتكرارًا عن دعمها لروسيا وفلاديمير بوتين قبل وبعد بدء الحرب في أوكرانيا. ساعدت روسيا فنزويلا بشكل خاص في الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى.