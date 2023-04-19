تشريح جثة شخص قُتل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر

بدأت نيابة غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة وسقوط قتيل، بمنطقة منشأة ناصر.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي سلاح الجريمة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث وسماع اقوال شهود العيان، كما أمرت بتحريات المباحث، وباشرت التحقيق مع المتهم.

وكانت البداية عندما أقدم صاحب مخبز علي قتل جاره بالرصاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر.

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .

وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "مالك مخبز" طرف ثان أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالرأس - مقيمان بدائرة القسم إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة وقيام نجل الطرف الأول بالتعدي على نجلة المجنى عليه "بالسب" بسبب ذات الخلافات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" نتج عنها إصابته المُشار إليها ، والتى أدت إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.