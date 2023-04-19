رسميا.. عيد الفطر يوم السبت في هذه الدولة

حددت أستراليا، يوم السبت المقبل، كأول أيام عيد الفطر، اعتمادا على الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال يوم غد الخميس.

وجاء تحديد عيد الفطر يوم السبت في بيان صادر عن مجلس الإفتاء الأسترالي، حيث جاء في البيان:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

نشكر الله تعالى على منحنا القدرة على صيام شهر رمضان، والقدرة على عبادته، والقدرة على الوفاء بواجباتنا الدينية والدنيوية.

يسر مجلس الفتوى الأسترالي أن يعلن للمجتمع الأسترالي المسلم ما يلي:

تم تأكيد ذلك لمجلس الفتوى الأسترالي بعد مزيد من الاستفسارات للمراصد المحلية والعالمية، في سيدني، سيولد القمر الجديد للشهر يوم الخميس 20 أبريل 2023 الساعة 2.12 مساءً بتوقيت شرق أستراليا، تغرب الشمس في نفس اليوم في 5.27 مساءً بينما يغرب القمر الجديد في نفس اليوم والوقت عند 5.27 مساءً من الأفق.

في بيرث، أستراليا الغربية، سيولد القمر الجديد لهذا الشهر في 20 أبريل 2023 في تمام الساعة 12.12 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ ، تغرب الشمس في نفس اليوم عند الساعة 5.50 مساءً بينما سيغيب القمر في الساعة 5.54 مساءً ، وهذا ليس وقتًا كافيًا رؤية هلال شهر شوال في تلك الليلة ، لذلك:

الجمعة 21 أبريل 2023 سيكون آخر أيام شهر رمضان 1444 هـ

يكون يوم عيد الفطر يوم السبت 22 أبريل 2023 وأول يوم من شهر شوال 1444 هـ

الطريقة التي حدد بها مفتي أستراليا ومجلس الفتوى الأسترالي نهاية شهر رمضان وأول أيام شوال ويوم عيد الفطر مبنية على حساب ولادة القمر قبل غروب الشمس ، وهي المدة من غروب القمر بعد غروب الشمس وإمكانية رؤية القمر. هذه طريقة اعتمدها العديد من مجالس العلماء العالمية البارزة وذات السمعة الطيبة.

يقر مجلس الأئمة الوطني الأسترالي ومجلس الفتوى الأسترالي ويفهمان ويحترمان الأئمة والعلماء الذين قد يكون لهم رأي مختلف، ويطلبون من جميع المسلمين احترام الآراء المختلفة في هذا الشأن والعمل من أجل وحدة المجتمع الإسلامي في الحفاظ على القيم والمصالح المشتركة التي يشتركون فيها جميعًا.