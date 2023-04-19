رئيس مياه الدقهلية يكرم حفظة القرآن الكريم لعام 2023

كرم المهندس الاستشارى خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم الأربعاء، الفائزين بمسابقة حفظ القرآن من العاملين وأبنائهم لعام 2023.

جاء ذلك بحضور كل من الشيخ صفوت نظير المرسي، وكيل الوزارة مدير مديرية الأوقاف بالدقهلية، والشيخ محمد إبراهيم سليمان، رئيس قسم الثقافة والإرشاد بمديرية الأوقاف بالدقهلية، وعدد من القيادات والعاملين بالشركة.

وأشاد المهندس خالد نصر، بأداء المشاركين بالمسابقة، وهنئهم على فوزهم، وحثهم على المشاركة المستمرة في المسابقة، وتحسين مستواهم كل عام، كما تقدم بالشكر لمديرية الأوقاف بالدقهلية، وعلى رأسها فضيلة الشيخ صفوت نظير المرسي.

وتضمنت المسابقة أربعة مستويات وهي كلًا من: ربع، ونصف، وثلاثة أرباع، والقرآن كاملًا، وشارك بها 13 من العاملين، و84 من أبناء العاملين، وفاز منهم 7 من العاملين، و 36 من أبناء العاملين، وقد تم تكريمهم جميعًا، ومنحهم شهادات التقدير، والجوائز المادية، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار في النجاح والتقدم.

يذكر أن الشركة تنظم المسابقة في شهر رمضان من كل عام، وقد استمرت المسابقة على مدار يومين، بحضور كل من الشيخ محمد إبراهيم سليمان، والشيخ إبراهيم محمود طلبة، إمام وخطيب مديرية أوقاف الدقهلية.

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