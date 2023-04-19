حصاد قصور الثقافة خلال مشاركتها بمعرض فيصل للكتاب

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية في 6 محافظات مصرية مثلت أقاليم مصر كافة، والتي أقامتها برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، عبر برنامج ضخم نفذ على مدار 10 ليال في كل محافظة، انطلق باحتفاليات مركزية بالوادي الجديد، بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة المصرية 2023.

وقال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة، أن إجمالي الفعاليات التي قدمتها الهيئة في ليالي رمضان المركزية بلغ 826 فعالية، منها 328 فعالية في 10 ليال رمضانية مركزية بـ6 محافظات هي شمال سيناء ومطروح وأسوان والوادي الجديد وبني سويف وكفر الشيخ، و267 فعالية مركزية في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب وقصر ثقافة روض الفرج، فضلا عن 124 فعالية في قرى مبادرة حياة كريمة منها بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، و30 فعالية لأبناء مدن وأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات، وكذلك تقديم 77 فعالية متنوعة في معرض فيصل العاشر للكتاب، ومتحف محمود مختار.

كما شاركت قصور الثقافة بعدد من أنشطتها الثقافية والفنية بفعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب، ومتحف محمود مختار، بإجمالي فعاليات 77 فعالية، حيث شاركت في المعرض بأحدث إصداراتها خلال 2023، بالإضافة إلى ما أصدرته خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، كما قدمت عروضا فنية لفرق الآلات الشعبية، والتنورة، والموسيقى العربية، والكورال، بخلاف مجموعة كبيرة من الورش الفنية للأطفال وورش الحكي وعروض مسرح العرائس، إضافة إلى معارض الحرف التراثية مثل الحصير والسجاد والكليم والخزف والخرز والخيامية وغيرها.