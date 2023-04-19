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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فريق منتخب جامعة الفيوم يفوز بكأس الدورة الرمضانية "صور"

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
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شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، حفل ختام الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم "د(كأس رئيس الجامعة) وذلك يوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، ووكلاء الكلية، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقدم الدكتور ياسر مجدى حتاته التهنئة لأسرة جامعة الفيوم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما قدم الشكر والتهنئة للجنة المنظمة للبطولة على الجهد المبذول فى تنظيم الدورة.

يذكر أن الدورة الرمضانية فى خماسيات كرة القدم شارك بها أكثر من ٢٦٠ لاعبًا في ٢٨ فريقًا من داخل الجامعة ومراكز الشباب ولاعبين من خارج الجامعة؛ حيث جرت مباريات الدور التمهيدي بين ٨ مجموعات تضم كل مجموعة من ثلاثة لأربعة فرق، وصولا للدور النهائى بين فريقي (منتخب الجامعة) و(تربية رياضية) حيث فاز فريق منتخب جامعة الفيوم بالمركز الأول وكأس البطولة.

فى نهاية الاحتفالية قدَّم الدكتور ياسر مجدى حتاته كأس البطولة للفريق الفائز، وعدد من دروع التقدير للمشاركين فى التنظيم، وحكام البطولة  واللاعبين المتميزين.

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