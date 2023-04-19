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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الزراعة» تفتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع الـ90

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي عن فتح الباب أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع وسوف يتم تلقي الطلبات  اعتبارا من اليوم 19 أبريل بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي.

وجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد وافق على إقامة معرض زهور الربيع في دورته التسعون اعتبارا من منتصف  مايو القادم ولمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي

ويشار الى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

معرض زهور الربيع المتحف الزراعي الحدائق