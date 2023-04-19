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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط المتهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها عبر تطبيق إلكترونى

المتهم
المتهم
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فى ضربة أمنية نجحت أجهزة وزارة الداخلية  فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين للنصب والإحتيال من قِبل القائم على إدارة تطبيق "فيجور" والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى قيامه بإنشاء شركة وإستئجار عدة محلات لفترات زمنية قصيرة وتزويدها ببعض الملابس لإيهام ضحاياه بأن الشركة ذات ملاءة مالية مرتفعة "على خلاف الحقيقة" مما يدفعهم لإستثمار أموالهم بها.
بالفحص ومن خلال التعامل الفنى  أمكن تحديد القائم على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنه (صاحب إحدى الشركات، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام محافظة مطروح، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية، جهاز حاسب آلى "لاب توب"، 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على العديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته إعترف بإنشائه التطبيق الإلكترونى المشار إليه عبر شبكة الإنترنت بهدف النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

تطبيق الكتروني الإنترنت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة