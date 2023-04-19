"الفيدرالى الروسي": أحبطنا عملًا "تخريبيًا" في شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى (FSB) اليوم الأربعاء عن اعتقال روسي أوكراني يشتبه في تخطيطه لـ"تخريب موقع للطاقة" في شبه جزيرة القرم. وكتب: "في مدينة كيرتش، منع FSB التحضير لتخريب موقع لنظام الطاقة في شبه الجزيرة. واعتقل مواطن روسي أوكراني من مواليد 1971 متورط في التحضير لهذه الجريمة.

الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، المتهم بـ"التحريض على عمل تخريبي" و"حيازة عبوات ناسفة"، كان على اتصال "بممثل عن الخدمات الخاصة الأوكرانية، الذي نسق أنشطته الإجرامية"، حسب مكتب الأمن الفيدرالي، مضيفًا أنه معرَّض بالسجن المؤبد.

منذ الهجوم الذي أودى بحياة المدون العسكري ماكسيم فومين، في 2 أبريل في سانت بطرسبرج، تؤكد السلطات الروسية أن خطر "الإرهاب" والتخريب قد ازداد. صوّت النواب الروس، الثلاثاء، على سلسلة من التعديلات تشدد بشكل خاص العقوبات على الجرائم المتعلقة بالإرهاب.

في الأسبوع الماضي، أعلن الحاكم الذي عينته موسكو في شبه جزيرة القرم إلغاء احتفالات 1 مايو عيد العمال و9 مايو، موعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في روسيا، متذرعًا بـ"مشاكل أمنية". في موسكو، لن يكون هناك استعراض في عيد العمال بسبب الخطر الإرهابي "الكبير"، وفقًا لأكبر اتحاد نقابي في روسيا.