صاحب مخبز يقتل جاره بمنشأة ناصر

أقدم صاحب مخبز على قتل جاره بالرصاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .

وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "مالك مخبز" طرف ثان أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالرأس - مقيمان بدائرة القسم إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة وقيام نجل الطرف الأول بالتعدى على نجلة المجنى عليه "بالسب" بسبب ذات الخلافات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" نتج عنها إصابته المُشار إليها ، والتى أدت إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية