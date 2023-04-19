إيلون ماسك يعلن بدء تجهيز بديل لشات «جي بي تي»

حذر الملياردير إيلون ماسك مجددا من مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية، مدعيا أن روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT متحيز نحو الليبرالية، وهو يخطط لمواجهته بإطلاق روبوت يسعى نحو الحقيقة، معلنا خلال مقابلة مع قناة فوكس ني أنه سيؤسس شركة للذكاء الاصطناعي اسمها (تروث جي بي تي) Truth GPT.

وكشف ماسك عن سبب قيامه بإنشاء بديل لروبوت ( شات جي بي تي) القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، الذي ساعد في تمويله في البداية، كما تناولت المخاوف الأخرى التي تساوره بشأن كيفية تأثير الروبوت على حرية استخدام المعلومات.

وقال (ماسك) في المقابلة: "سأنشئ شيئا أسميه ( تروث جي بي تي)، أو الحد الأقصى من الذكاء الاصطناعي الباحث عن الحقيقة الذي يحاول فهم طبيعة الكون".

وأضاف: "أعتقد أن هذا قد يكون أفضل طريق للأمان بمعنى أنه من غير المرجح أن يعمل الذكاء الاصطناعي الذي يهتم بفهم الكون، على القضاء على البشر".