محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نصها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال "بعيد الفطر المبارك".

سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها، ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم و معكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار.

متعكم الله بموفور الصحة والعافية و سدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً

وكل عام وسيادتكم و مصر بخير".

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة بهذه المناسبة العطرة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية والاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة، متمنيا أن يعيده على الأمة والإسلامية ومصرنا الغالية قيادة وشعبا وجميع القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية والدينية وجميع أهالي مطروح بالخير واليمن والبركات".