الجيش الصومالي يلاحق ميليشيات الخوارج في "شبيلي السفلى"

يواصل الجيش الوطني الصومالي عمليات ملاحقة لفلول مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة شبيلي السفلى، بولاية جنوب الغرب الصومالية.

وذكرت وكالة الانباء الصومالية اليوم /الأربعاء/ أن القوات المسلحة الوطنية قامت بتدمير عدة نقاط للمتمردين بإقليم شبيلي السفلى، متمكنة من تحرير تلك الممرات التي كان يستخدمها الركاب، والمزراعون، والرعاة، مضيفة أن الجيش فتح ما يقارب 30 كلم من مساحات الغابات والأحراش، والتي كانت عقبة أمام تحرك المارة.

ويواصل الجيش الوطني الصومالي عملياته العسكرية المثكفة ضد مليشيات الخوراج في المناطق القليلة التي يتواجد فيها الإرهاب بجنوب ووسط الصومال.