باحث سياسي: المبادرة المصرية الأكثر جدية لحل الأزمة السودانية

قال خالد الفكي، الباحث السياسي السوداني، إنَّ المبادرة المصرية هي الأكثر جدية لحل الأزمة السودانية وفتح المجال أمام السودانيين للتهدئة.

وأضاف "الفكي" في مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ الهدنة التي أُعلنت منذ أمس انهارت في لحظاتها الأولى، خصوصًا أنها لم تحدد خروج آمن للعالقين أو إيصال المسعفين إلى الجرحى أو نقل المتوفين، وعدم وجود فرق دولية حتى تستطيع التحقق.

وتابع الباحث السياسي أن المواطنين السودانيين يعيشون الآن في أوضاع إنسانية صعبة، بسبب انعدام الخدمات الأساسية المتعلقة بتوفير مياه الشرب الصحية، خصوصًا بعد استهداف ميليشيا الدعم السريع لعدد من المحطات، فضلًا عن انقطاع الكهرباء منذ بدء الاشتباكات في السودان.