طلاب جامعة القاهرة في زيارة ميدانية لمستشفى 500 500 والوقوف على معدلات الإنجاز

شارك وفد من اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة في زيارة ميدانية إلى مشروع المعهد القومي للأورام الجديد (مستشفى 500 500) بمدينة الشيخ زايد، للاطلاع على معدلات الإنجاز في أعمال التطوير والإنشاءات التي تمت بها،تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع التربية العسكرية قوات الدفاع الشعبي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها جامعة القاهرة لطلابها إلى المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية لاطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وتعريف الطلاب بالمشروعات التنموية القومية العملاقة التي من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.

وخلال الزيارة، اطلع طلاب جامعة القاهرة على أهمية ودور مستشفى 500 500 المستقبلي في علاج أورام السرطان؛ وحجم التطور الكبير في إنجاز المشروع حيث يعد المستشفى إضافة بالغة الأهمية للصروح الطبية بجامعة القاهرة وتقديم خدماته لعلاج مختلف أنواع الأورام ولجميع الأعمار لتوفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم وتفعيل العديد من الزيارات الميدانية لطلابها إلى المشروعات القومية والتنموية الكُبرى التي يُجرى تنفيذها بهدف تنمية الوعي القومي للطلاب، واطلاعهم على ما تم إنجازه على أرض الواقع، وتعريفهم بالجهود في البناء والتنمية والإنجازات العديدة التي يتم تحقيقها في مختلف الاتجاهات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، مواصلة العمل في مشروع المعهد القومي للأورام الجديد بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى قريبًا للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان المصري، حيث تم تصميم المستشفى وفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى.

من جانبه، أعرب الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن سعادة طلاب جامعة القاهرة المشاركين في الزيارة الميدانية وفخرهم بما شاهدوه من حجم الإنجازات الكبيرة التي لمسوها على أرض الواقع في تنفيذ مستشفى 500 500 والقدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها جامعة القاهرة، بما يمكنها من تحقيق طفرة في علاج الأورام بمصر ومواجهة أي تحديات أو صعوبات، فى إطار دور الجامعة لدعم جهود الدولة التنموية فى عصر الجمهورية الجديدة، كما أكد الطلاب استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في جامعتهم ووطنهم وفخرهم به.

وجدير بالذكر أن المعهد القومى للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد 500 500، يقام على مساحة 34.5 فدان، ويتكون من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج كافة أنواع الأورام لكافة الأعمار بسعة 1020 سريرًا بالقسم الداخلي، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازًا للعلاج الإشعاعي، ومركزًا متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التي تغطي كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، كما يشمل المشروع منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكًا للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.