خبيرة اقتصادية: الاستقرار أكثر عامل يجذب السياحة

قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الاستقرار والأمان أكثر عاملان يجذبان السياحة ويشجعان السائح للتواجد في مصر، كما أن هناك حالة تثقيفية حاليا لكيفية التعامل مع السائحين، من أجل تنمية الحركة السياحية.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه كانت هناك فترة من الفترات شهدنا فيها انخفاض لأعداد السائحين في مصر، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة الى ان أن مصر تداركت كل هذه المعوقات، وعملت على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية من الطرق وخلافه بما يسهل الوصول إلى الأماكن السياحية وحتى المتطرفة.

وأشارت إلى أنه كان هناك مائدة إفطار في مدينة العريش أمس للأهالي، وهذا إن دل يدل على الاستقرار والأمان في جزء مهم من ربوع مصر ألا وهو سيناء، لافتة إلى أن السائحين يهتموا بشكل كبير بالتواجد في سيناء، لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، إلى جانب أنه يوجد العديد من الأماكن المنتشرة في مصر بها جميعها تواجدات للسياحة.