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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: الهند تفوقت على الصين من حيث عدد السكان للمرة الأولى منذ 1950

تعداد الهند
تعداد الهند
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كشفت أحدث البيانات الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الهند تفوقت على الصين من حيث عدد السكان، لتصبح الآن الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

وأظهرت البيانات التي نشرت اليوم الأربعاء، أن الهند يزيد عدد سكانها عن الصين بنحو 2.9 مليون نسمة، ليبلغ تعداد السكان في الهند حاليا 1428.6 مليون نسمة، بحسب صحيفة هندوستان تايمز الهندية.

وذكر تقرير حالة سكان العالم لعام 2023 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "ثمانية مليارات حياة وإمكانيات لانهائية: قضية الحقوق والاختيارات"، أن عدد سكان الهند يبلغ 1428.6 مليون نسمة بينما بلغ عدد سكان الصين 1،425.7 مليون، أي بفارق 2.9 مليون. 

وأشار التقرير إلى أنها المرة الأولى التي يتفوق فيها عدد سكان الهند على الصين منذ عام 1950 عندما بدأت الأمم المتحدة في جمع البيانات السكانية ونشرها.

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