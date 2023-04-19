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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الفيوم ويونيسف مصر: 2 مليون جنيه من «القرض الدوار» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر ورشة عمل لمتابعة آليات عمل مشروع القرض الدوار لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكافة مراكز محافظة الفيوم.

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أهمية الدور المجتمعي للشركة متمثل في دعم الحالات الأولى بالرعاية من أهالي محافظة الفيوم، مشيرا إلى أهمية دور إدارات المشاركة المجتمعية والتوعية في بحث الحالات وفق ضوابط محددة للتأكد من كون الحالات غير قادرة على سداد قيمة التعاقد وأحقيتها في الحصول على الدعم الذي تقدمه الشركة في إطار دورها المجتمعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأضاف "النجار" أن مشروع القرض الدوار جزء من الشراكة المثمرة مع منظمة يونسيف مصر ويهدف إلى توفير قروض ميسرة بدون فوائد تستخدم في توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الأكثر فقرا على مستوى المحافظة، حيث يتم السداد على ٢٤ شهرا بدون فوائد. 

وأفاد الدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة يونيسف مصر أن فكرة القرض الدوار بدأت في عام ٢٠٠٦ لمساعدة الأسر غير القادر على توصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث يغطي القرض تكاليف التوصيل وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ويتم سداد مبلغ القرض على أقساط ميسرة بدون فوائد على أن يتم إعادة الإقراض من خلال قيمة الأقساط المجمعه لأسر أخرى لتعظيم الاستفادة من المبلغ.

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مياه الفيوم ويونيسف مصر 2 مليون جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية مشروع القرض الدوار مياه الفيوم شركة مياه الشرب بالفيوم