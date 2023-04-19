دونيتسك: القوات الروسية باتت تسيطر على 90 % من أرتيوموفسك (باخموت)

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك، يانج جاجين اليوم / الأربعاء / أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 90 % من مدينة أرتيومفسك (باخموت).

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على أحياء جديدة في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس السيطرة على ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من أرتيوموفسك (باخموت)، مؤكدة أن وحدات القوات المحمولة جوا العاملة والوحدات التابعة لمجموعة القوات الجنوبية، توفر الدعم للقوات الهجومية لتحرير المدينة.