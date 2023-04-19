مسؤول بـ"الأوقاف": "أنشطتنا الدعوية والقرآنية تركت أثرا كبيرا في الشارع (فيديو)

قال الدكتور محمد نصار مدير الإرشاد والدعوة بوزارة الأوقاف، إنّ الوزارة اهتمت اهتماما كبيرا جدا بالقرآن الكريم ومدارسته من منطلقات شرعية، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.

وأضاف نصار خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "في وزارة الأوقاف، أطلقنا برامج كبيرة جدا، سواء على مستوى الأنشطة الدعوية أو الأنشطة القرآنية لأول مرة في تاريخ الوزارة، حيث تركت أثرا كبيرا في الشارع المصري وبين الدارسين للقرآن الكريم، وكان لدينا برنامج المقارئ القرآنية وهو برنامج متعدد".

وتابع: "كان لدينا لأول مرة، المقارئ القرآنية التي تكون للأئمة، جميع الأئمة على مستوى الجمهورية تم عقد مقارئ قرآنية خاصة بهم، ثم أطلقنا المقرأة القرآنية للجمهور، وهو برنامج جديد لم يحدث من قبل، وكان بعد صلاة الجمعة، ثم بدأنا المقارئ النموذجية، ثم مقارئ كبار الأئمة، واستهدفنا السيدات، ولأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف أطلقنا مقارئ الواعظات بواقع 460 واعظة متطوعة خضعن لاختبارات وتدريبات خاصة جدا".

