عودة السفير الباكستاني إلى أفغانستان بعد أشهر من محاولة اغتياله

عاد رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني إلى العاصمة الأفغانية، كابول، اليوم الأربعاء بعد أكثر من أربعة أشهر من نجاته من محاولة اغتيال.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي استقبل نظاماني في كابول.

وصرح القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني خلال الاجتماع بأن عودة القائم بالأعمال الباكستاني في أفغانستان من شأنه تحسين العلاقات بين البلدين.

ووصف متقي إطلاق سراح الغالبية العظمى من الأفغان من سجون كراتشي بأنه تطور مرحب به وحث على إطلاق سراح من تبقى من الأفغان قبل عيد الفطر.

كما تم حث نظاماني على "زيادة الشفافية في عملية إصدار التأشيرات" بشكل أكبر، معربا عن أمله في أن تؤدي عودته إلى تحسين العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن السفارة الباكستانية ستتعاون مع وزارة الخارجية في أفغانستان بشأن نظام لتسهيل الحصول على التأشيرات.

ويشار إلى أن نظاماني كان قد ترك أفغانستان سالما بعد هجوم 2 ديسمبر الماضي والذي أسفر عن إصابة أحد حراس الأمن بجروح خطيرة.

وأكدت وزارة الخارجية في وقت لاحق أن نظاماني كان هدف الهجوم.