الأمم المتحدة تواصل جهودها المكثفة لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي

أكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا "عبد الله باتيلي" أن الأمم المتحدة تواصل كافة جهودها لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي وتوسيع العملية السياسية لتشمل نطاقا أوسع من الأطراف الفاعلة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "باتيلي" في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، إنه يُشرك الأطراف الفاعلة الرئيسية من خلال دبلوماسية الوسيط المتنقل لتشجيع التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الرئيسية التي تعيق إحراز تقدم بشأن الانتخابات.

ورحب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالتزام الأطراف الفاعلة بشأن تحقيق تقدم بهذا الشأن ودعا إلى ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن جهود الممثل الخاص تهدف، بالإضافة إلى التعجيل بإجراء الانتخابات، إلى تيسير اعتماد مدونة سلوك تُلزم جميع المرشحين والأطراف المعنية بالمشاركة في الانتخابات على نحو بنّاء والقبول بنتائجها.

وقال عبد الله باتيلي لمجلس الأمن الدولي، عبر دائرة اتصال مغلقة، إن مشاركة جميع شرائح المجتمع الليبي في الانتخابات وسماع أصواتهم أمر ذو أهمية قصوى لنجاح الانتخابات مؤكدا أهمية أن تتيح الحملات الانتخابية فرصة للتنافس السلمي بين الرؤى والبرامج لا أن تكون فرصة لإثارة خطاب الكراهية والعنف.

ولتعزيز الاستقرار وضمان الأمن أثناء الانتخابات والفترة التي تليها، قال الممثل الخاص لأعضاء المجلس إنه قام أيضا في مارس بتيسير سلسلة من الاجتماعات في تونس وطرابلس وبنغازي وسبها جمعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات الأمنية والعسكرية الليبية من الأقاليم الثلاثة في ليبيا.

وقال إن قادة وممثلي الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية العاملة في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها أعربوا عن التزامهم بدعم الانتخابات بجميع مراحلها ونبذ العنف في جميع أنحاء البلاد واتخاذ خطوات عملية من أجل العودة الآمنة للنازحين والإفراج عن المحتجزين ومعالجة مسألة المفقودين في سياق المصالحة الوطنية.

ودعا "باتيلي" المجتمع الدولي إلى مواصلة التأهب والتيقظ لدعم الجهود الراهنة نحو إجراء الانتخابات، وأبدى التزامه بمواصلة مساعيه الحميدة لتيسير إحراز تقدم، وشدد على ضرورة وفاء القادة الليبيين بالتزاماتهم وتلبية تطلعات الشعب لاختيار قادتهم هذا العام.