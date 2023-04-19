باحث سياسي: مجموعة السبع تطالب بوقف الاشتباكات في السودان

قال الدكتور طلعت سلامة، الباحث السياسي في الشأن الآسيوي، إنَّ قمة مجموعة السبع "G-7" المنعقدة في العاصمة اليابانية طوكيو دعت أطراف النزاع في السودان لوقف الأعمال العدائية والاشتباكات.

وأضاف "سلامة" في مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ اليابان بدأت استعداداتها لإجلاء مواطنيها من السودان، وذلك في إطار المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة اليابانية اتجاه مواطنيها، وعلى ضوء تسارع الأحداث في السودان وتعرض سفير الاتحاد الأوروبي للاعتداء في منزله، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء الياباني أنشأ غرفة عمليات للمتابعة والاطمئنان على المواطنين في السودان.

وتابع الباحث السياسي، أنَّ غرفة العمليات تواصلت مع 60 مواطنًا، إجمالي طاقم السفارة والرعاية اليابانية بالتنسيق بين الخارجية ووزارة الدفاع، لاتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لنقل المواطنين اليابانيين.

وكان متحدث باسم الحكومة اليابانية، أعلن أنَّ وزارة الدفاع اليابانية بدأت الاستعدادات لإجلاء مواطنيها من السودان، ووفقًا لهيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، فقد طلب وزير الخارجية من وزير الدفاع استخدام طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في عملية الإجلاء.