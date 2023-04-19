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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد أسبوع.. انتشال جثة عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثة عامل انهارت عليه حفرة عميقة أثناء الحفرة والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة عين شمس بعد أسبوع.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من عمليات شرطة النجدة، بانهيار حفرة على أحد الأشخاص داخل منزل أثناء التنقيب عن الآثار بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على حفرة داخل المنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة لعامل يدعى "عمرو. ع." 42 سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين انه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفى أثناء تنقيب عن الآثار انهارت الحفرة عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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