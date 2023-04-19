بالصور.. أسبوع حافل في ختام ليالي رمضان بدمياط

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط بمجموعة متنوعة من الفعاليات خلال الأسبوع الحالي.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الأربعاء، شهد قصر ثقافة دمياط الجديدة عرضا لفرقة الاستعراض والدراما الحركية بقيادة المخرج كريم خليل، بجانب أمسية شعرية مع الشاعر محمود العباسي وقصيدة "حلم"، ومشاركة عمر فرحات بقصيدة "رمضان"، كما نظم القصر معرض فن تشكيلي لطلبة كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية، وضم المعرض عددا من الأعمال المبتكرة لمشروعات خشبية ولوحات بالرسم والديجيتال، بإشراف د. سمر رزق مدرس الأشغال الخشبية بكلية التربية النوعية، ود. هاجر الغباري مدرس الرسم والتصوير بكلية التربية النوعية، ود. عبد الرحمن حامد عمارة مدرس التصميم بكلية التربية النوعية.

وشارك قصر ثقافة دمياط بحفلتين بختام الليالي: الأولى مع فريق الهواة والموسيقى العربية بقيادة توفيق فودة، بالإضافة لأمسيات شعرية أولها بمركز شباب الشيخ ضرغام بمشاركة الشاعر أبو الليالي موسى، والحفل الثاني باستاد دمياط وفقرات متنوعة مع الإنشاد والمديح النبوي بمشاركة كل من شيماء عوض، مصطفى إبراهيم، وائل عبد العزيز، محمد عبد الحكيم، مصطفى عصام، كما شارك كل من الكتاب سمير الفيل وفكري داود وحلمي ياسين بفعاليات الأمسية الثقافية.

وقدمت فرقة الاستعراض والدراما الحركية عرضا آخر بنادي ضباط الشرطة بدمياط، شارك الفريق بعدد كبير ومميز من الرقصات منها: على دمياط، سفينة أحلامنا، أرض سيناء، سنوحي، شخبط شخابيط، إعلانات رمضان، امسك في حلمك، الفيس بوك، رمضان كريم، وواصلت فعاليات قصر ثقافة الطفل بالاحتفال بأعياد الربيع مع طلاب مدرسة الشرباصي بورشة فنية من الفوم والكانسون لعمل معلقات للزينة.

ونظم بيت ثقافة الزرقا التابع للفرع بالتنسيق مع مركز شباب شرمساح عرضا لفرقة دمياط للموسيقى والغناء الشعبي ومجموعة من أغاني الفلكلور الدمياطي والمواويل والمديح النبوي.

جاءت الفعاليات في ختام برنامج ثقافي وفني شهدته مواقع فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، ونظمت بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، احتفالا بشهر رمضان المبارك.

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