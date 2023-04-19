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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد رصف المرحلة الثانية من كورنيش المحلة

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم، أعمال رصف أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى، وذلك من خلال وضع الطبقة السطحية بطول 1700 متر في المرحلة الثانية، بحضور المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال الرصف والتي تتم بداية من المجمع الصناعي وحتى منطقة الهويس بطول 1700 متر، تم خلالها أعمال التدبيش والتوسعة بعرض 18 متر ووضع الطبقة السطحية.

وأشار المحافظ أنه سيتم وضع الطبقة النهائية من الأسفلت عقب عيد الفطر المبارك مع استكمال العمل في المرحلة الثالثة بداية من منطقة الهويس وحتى الطريق الدائري المحلة- سمنود، ليصبح بعدها الطريق جاهز لمرور سيارات النقل الثقيلة للدخول إلى المنطقة الصناعية ومصانع شركة مصر للغزل والنسيج دوت الحاجة إلى المرور بشارع البحر ووسط المدينة.

يذكر أن أعمال إنشاء الكورنيش تتم على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

أعمال الرصف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الطريق الدائري المحلة الكبرى