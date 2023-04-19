ترقب للوضع.. اتصالات روسية يوميا مع السفير السوداني

قال مصدر دبلوماسي روسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده على اتصال يومي مع السفير السوداني لدى روسيا وتراقب تطورات الوضع في السودان.

وأوضح المصدر في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "الوضع هادئ لكن الهدنة لم تحترم والقتال مستمر. نحن نراقب الوضع".

ولفت إلى أن الاتصالات مع السفير السوداني تجري "كل يوم".

وأضاف المصدر ردا على سؤال حول إمكانية إجلاء الدبلوماسيين الروس من السودان، إن بلاده تدرس خيارات مختلفة لتطور الوضع.

ونوه بأنه في حين أن المطارات في البلاد مغلقة، فإن خطوط النقل لا تعمل، "لذلك لا يزال الخروج من هذا الوضع خطيرا".

وتابع: "نحن نفكر ونعمل على كل الخيارات الممكنة، لدينا نهج متعدد المتغيرات، بالطبع، نحن نعمل على خيارات مختلفة".