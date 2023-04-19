منظمة الطيران الأفريقية: مشروع النقل الجوي الموحد يضيف 7.5 مليار دولار إلى اقتصاد القارة

قالت المنظمة الإفريقية للطيران المدني (أفكاك) إن تنفيذ مشروع سوق النقل الجوي الموحد سيضيف 7.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة، ويخلق 600 مليون فرصة عمل وينمي الحركة الجوية إلى 5.1 في المائة خلال ثلاث سنوات.

ورأى رئيس "أفكاك" ديفونكى أدييمي في تصريح له أن تنفيذ مشروع سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد يواجه تحديات، فيما دعا للعمل والتوصل إلى حلول متوازنة لتحقيق نجاحات ملموسة في المشروع عبر إطلاق حملات ترويجية وتحفيز أصحاب المصلحة واحتواء بعض المعوقات.

واعتبر أن إسهام نيجيريا في تنفيذ المشروع يزيد من مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الطيران من 0.5 في المائة الحالي إلى واحد في المائة وكذلك زيادة الحركة الجوية بنسبة 54 في المائة في البلاد.

وقال إن الهدف هو زيادة الاختراق من 14.5 في المائة الحالية إلى 30 في المائة بحلول عام 2025، لافتًا إلى أن بعض التحديات التي تعيق المشروع أن بعض شركات الطيران المحلية تتخوف من فتح السوق والمنافسة فضلًا عن قيود الدول في منح التأشيرات، لافتًا إلى سعيه للتحدث مع مسؤولي الدول من أجل إحداث تغيير ملموس.

من جهته،قال المدير العام لهيئة الطيران المدني النيجيرية، موسى نوهو، إنه بينما فتحت نيجيريا قطاع الطيران الخاص بها أمام وصول شبه مجاني إلى الدول الإفريقية، واصلت الدول الإفريقية الأخرى، وخاصة دول غرب إفريقيا، منع شركات الطيران النيجيرية من الوصول إلى بلدانها، مشددًا على أن هذه الممارسة غير صحية وسيتم تحديدها من الآن فصاعدًا،مشددًا على أن شركات الطيران النيجيرية ليست ضد السماء المفتوحة، لكن تنفيذها يجب أن يكون عادلًا لجميع المعنيين.