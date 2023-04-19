"التخلص من النجم الأوحد" مهمة جديدة لأوسوريو مع الزمالك

يسعى الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على إنهاء بعض الأزمات التى رأى أنها السبب فى تراجع نتائج الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة ، وخسارة القلعة البيضاء للبطولات .

ولاحظ أوسوريو أن الزمالك يعتمد دائما على فكرة “النجم الأوحد”، وخاصة فى الجانب الهجومي ، حيث يعتمد الفريق بصفة دائمة على زيزو فى خط الهجوم ، وحال غيابه يعاني الفريق .

ويعزم أوسوريو خلال هذه الفترة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا على علاج تلك الأزمة وتجهيز كافة اللاعبين بالشكل الأمثل ليكون كل اللاعبين فى كل المراكز جاهزون لتأديهم دورهم على أكمل وجه فى أى وقت .

ويعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها لهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، 24 ساعة عقب التعادل مع المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.