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الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح أول فصل ذكى للتربية الخاصة بالدقهلية "صور"

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية و هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أول فصل ذكى للتربية الخاصه بالدقهلية بمدرسة التربية الفكرية بكوم النور بميت غمر  لتسهيل التواصل والتفاعل بين المعلم والطلاب عن طريق السبورة الذكية التفاعلية و ذلك بحضور مدير عام التعليم العام  ومدير عام الخدمات ومديرة الأنشطة الطلابية ومدير  إدارة دعم وتواصل المعلمين .

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوى الهمم وتخصيص هذا العام ليكون عاما لذوى الاحتياجات  الخاصة ومنحهم الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب وبتعليمات  من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات  الخاصة.

 كما شهد ناصر شعبان جانب من الحصة التفاعلية وأشاد بتطوير وتنويع البرامج التربوية المقدمة لطلاب ذوى الهمم و بتفاعل الطلاب مع المعلمين.

وعلى جانب الزيارة افتتح معرض ختام الأنشطة الطلابية واثنى على المعروضات الفنية خاصة المجسمات المعبرة عن الديانات الإسلامية والمسيحية متمثله فى مجسم   للجامع والكنيسة من أعمال الطلاب وأشاد بأعمال الاقتصاد المنزلى والصحافة  واختتم اليوم  بتكريم الطلاب المشاركين في  البرنامج الاذاعى. 

وقدم الشكر لرئيس مجلس الأمناء مصطفى شرف لجهودة ودعمه الدائم للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية وتوفير كافة احتياجات المدرسة الفكرية ولمديرة المدرسة والقائمين على العملية التعليمية.

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التربية والتعليم المدرسة الفكرية ذوي الاحتياجات الخاصة الدقهلية كوم النور