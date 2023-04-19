القطاع الطبي على شفا الانهيار.. توقف 39 مستشفى عن الخدمة بالسودان

مخاوف عديدة علي صحة السودانيين في العاصمة الخرطوم بعد توقف 39 مستشفى من أصل 59 عن العمل بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تعرضت عدد من المستشفيات للقصف مثل مستشفى الزيتونة وسط الخرطوم بمنطقة السوق العربي تعرضت للقصف حيث تم إخلاء المرضى وتوفيت مريضة بغرفة العناية المكثفة لعدم وجود الكهرباء.

كما تضرر مستشفى يستبشرون بمنطقة الرياض بالخرطوم وقتل مهندس الكهرباء بالمستشفى جراء إصابة في الرأس.

من جانبها كشفت نقابة أطباء السودان، أن 39 مستشفى من أصل 59 في الخرطوم ومحيطها توقفت عن العمل، من بينها 9 مستشفيات تعرضت للقصف و16 تعرضت للإخلاء القسري.

وجاء في تقرير بوضع المستشفيات، بعد 4 أيام من الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع أنه "من أصل 59 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 20 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي"، مشيرا إلى أن بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى أن هذه المستشفيات مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

وأضاف التقرير أن 5 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء من قبل القوات العسكرية، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات.

وكانت وزارة الصحة السودانية أكدت خروج 16 مستشفى في ولاية الخرطوم عن الخدمة، محذرة من انهيار كامل في القطاع الصحي العام والخاص إن استمرت الاشتباكات.