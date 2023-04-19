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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة تدين الهجوم على موكب دبلوماسي أمريكي بالسودان

توماس جرينفيلد
توماس جرينفيلد
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أدانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بشدة الهجوم على موكب تابع للسفارة الأمريكية في السودان.

وقالت جرينفيلد ـ في تغريدة لها على تويتر حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء ـ إنها اجتمعت مع ممثل السودان الدائم في الأمم المتحدة، ودعت الى ضرورة وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار ووصول المساعدات الإنسانية إلى جانب حماية المدنيين والدبلوماسيين وعمال الإغاثة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن أمس الثلاثاء، تعرض موكب تابع للسفارة الأمريكية لإطلاق النار في السودان، وسط أعمال عنف مستمرة في هذا البلد وكرر الدعوات لوقف إطلاق النار الفوري.

مندوبة واشنطن الامم المتحده موكب دبلوماسي أمريكي السودان