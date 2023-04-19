الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 32 درجة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الارتفاع في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة بالأمس في ذروة ارتفاعات درجات الحرارة 36 درجة مئوية نهارًا، واليوم متوقع انخفاض في درجات الحرارة بشكل طفيف، ودرجات الحرارة العظمى تسجل 32 درجة مئوية نظرًا لتأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية بالنسبة للمناطق الشمالية للبلاد.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة خلال النهار تختلف وأن تلك الفترة خلال الصباح هناك اختفاء لـ الشبورة، وذلك بفارق عشر درجات عن الليل، موضة أنه خلال فترة عيد الفطر على المواطنين وأنه على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة في فترة الليل، قائلة: "الجميع سيشعر بأجواء باردة، وسيكون هناك رياح وعن درجة الحرارة في عيد الفطر ستنخفض وقد تصل إلـى 15 درجة أثناء الليل".

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون هناك تساقط للأمطار كشفتها الهيئة وقد تتراوح من خفيفة وتظهر على شمال الوجه البحري مع وجود فرص أيضا لسقوط الأمطار في ساعات الليل على بعض من المحافظات، وعلى محافظة القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وأيضا على السواحل الشمالية ومعها شمال الصعيد وجهت الهيئة العامة تحذيراتها من وجود نشاط للرياح .