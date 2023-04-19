أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023

استقرت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023، عند نفس مستوى أسعار ختام الأمس والتي شهدت ارتفاعا بنحو 90 جنيها علي مستوي مختلف الأعيرة، متأثرة بارتفاع اسعاره عالميا ، مدعومة بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ، مع توقعات بان المعدن الأصفر سيتخذ مسار الصعود اللحظي خلال فترة الأعياد مع تزايد الطلب على المشغولات من جانب المقبلين على الزواج .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21،" الأوسع انتشارا وإقبالا في مصر " عند 2400 جنيه للبيع، و2370 جنيها للشراء.

بلغ جرام الذهب عيار 24، الأعلى سعرا في السوق المصري، عند 2743 جنيها للجرام

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2057 جنيه للجرام .

وسجل سعر الجنيه الذهب" و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب" عند 19200 جنيه .

عالميا ، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023، مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة.



فقد تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2003.03 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2016.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر به أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 25.16 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين 0.6% إلى 1075.58 دولار، فيما ارتفاع البلاديوم 1% إلى 1624.72 دولار.