"دهب" بطل كأس الدورة الرمضانية بجنوب سيناء

فاز فريق مركز شباب دهب بكأس الدورة الرمضانية في محافظة جنوب سيناء للموسم 2023، بعد تغلبه على فريق مركز شباب التنمية الشبابية بطور سيناء بضربات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مركز شباب الساحل في العاصمة طور سيناء.

وحضر المباراة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب حميد أبو بريك عضو مجلس النواب، ولفيف من أهالي طور سيناء.

وسلم محافظ جنوب سيناء، الفريق الفائز، كأس ختام الدورة الرمضانية، ورصد مكافآت مالية لفريق دهب الذي فاز بالكأس قدرها 3 آلاف جنيه، وألفين جنيه لفريق الساحل بمدينة الطور لفوزه بالمركز الثاني خلال الدورة الرمضانية.

ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين والمُشاركين بالدورة الرمضانية، مُؤكدًا حرص المحافظة على دعم وتشجيع الموهوبين في جميع المجالات، وخاصة الموهوبين رياضيًا الذين يحرزون مراكز على مستوى الجمهورية.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين، ووجه بالتوسع في الأنشطة الرياضية المختلفة لاستيعاب طاقات الشباب، وتوجيهها في الطريق الصحيح، وتنظيم المسابقات الثقافية والدينية والرياضية لحث الشباب على الاطلاع والبحث والمعرفة للوصول للمعلومات، وتعمل على صقل مهاراتهم الحياتية.

ومن جانبه، قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى إطلاق الدورة الرمضانية على مستوى كافة المراكز بالمدن، ثم جرى تصفية داخل كل إدارة لتصعيد فريق واحد في التصفيات النهائية بين مراكز الشباب، وأخيرًا جرت التصفية النهائية بين فريق مركز شباب التنمية الشبابية بطور سيناء وفريق مركز شباب دهب.

وأوضح أن الدورة الرمضانية هذا العام شهدت مشاركة 441 فريقا على مستوى كافة المراكز الشبابية بالمحافظة، بواقع 3087 شابا، واتسمت فعاليات الدورة بالروح الرياضية وحسن التنظيم، موجها الشكر للمحافظ على حضوره، ودعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.