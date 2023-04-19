نادي أدب الخانكة يقدم أمسية شعرية ضمن ليالي رمضان بالقليوبية

نظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة التابع لفرع ثقافة القليوبية مساء أمس الثلاثاء، سهرة أدبية وفنية، بحضور الأدباء أعضاء وضيوف النادي.

واستهلت السهرة بقصيدة "خالتي نادية" لمنى الغريب، وقصيدة "يا أبو الجوابات" للسيد مرسي، ثم قصيدة "ليالينا" لمحمد عبيد، وقصيدة "اسقى الفؤاد" لنجاح علي، أعقبها قصيدة لمقبولة نور الدين بعنوان "حضرة الغائب" وقصيدة "ابعد" لسعيد مراد، و"حبة من الإمكان" لمحمد السعيد، لتنتقل الفاعليات لفقرة فنية غنائية شارك فيها الفنان يوسف حسين بغناء "دارت الأيام" والفنان كامل علي وأغنية "أوعدك" ثم أغنية "حلوين من يومنا" غناء الفنان سراج منير، كما شارك المنشد محمد هيثم بأنشودة "أتيتك ربي" واختتمت السهرة بمحاضرة للأستاذ أسامة الجوهري بعنوان "أعظم المعاني في القرآن".

وجاءت هذه السهرة ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة والمنفذة بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، كما نظم نادي المرأة بقصري ثقافة بنها والقناطر الخيرية ورشة "أزياء إسلامية بأقمشة رمضانية" وأعد كل من بيتي ثقافة قها وطوخ ورشة للأطفال لعمل أشكال فنية مختلفة باستخدام الورق الملون.

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