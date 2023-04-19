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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تايوان تتعقب طائرتين عسكريتين صينيتين وثلاث سفن حربية حول أنحاء الجزيرة

طائرة عسكرية صينية
طائرة عسكرية صينية
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تعقبت وزارة الدفاع الوطني التايوانية طائرتين عسكريتين صينيتين وثلاث سفن بحرية في جميع أنحاء الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، نقلته صحيفة تايوان نيوز المحلية، بأنه تم تعقب طائرتين عسكريتين تابعتين لسلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني وثلاث سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي في أنحاء تايوان، ومن بين الطائرات، دخلت واحدة منطقة تعريف الدفاع الجوي التايوانية.

وأضافت وزارة الدفاع أنها راقبت الموقف وأرسلت طائرات دورية قتالية وسفنا حربية ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي بسبب هذه التحركات.

تجدر الإشارة إلى أن تايوان تعتبر نفسها دولة ذات سيادة مستقلة، بينما الصين تعتبرها جزيرة انفصالية تابعة لها.

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