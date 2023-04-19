التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث سير بالشرقية

قررت نيابة الحسينية اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك في طريق حنانة بالقرب من مدخل الحسينية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد وشخص آخر جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابة المصابين الأربعة ووفاة الخامس إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل توك توك في طريق حنانة بالقرب من مدخل مركز الحسينية وتم رفع آثار الحادث ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتي والتحفظ عليها تحت تصرف الينابة العامة التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.