الأرصاد: طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إن هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث من 20% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40 % على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، والرياح شمالية غربية، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية.