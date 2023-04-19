اليابان تستعد لإجلاء مواطنيها من السودان

قال متحدث كبير باسم الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع اليابانية بدأت الاستعدادات لإجلاء مواطنيها من السودان.

ووفقا لكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، فقد طلب وزير الخارجية من وزير الدفاع استخدام طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في عملية الإجلاء، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وقال ماتسونو، إن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان سلامة وإجلاء المواطنين اليابانيين "بالتعاون الوثيق مع مجموعة السبع ودول رئيسية أخرى".

وأوضح ماتسونو للصحفيين أن نحو 60 يابانيا متواجدون في السودان حتى اليوم الأربعاء، مضيفا أن الحكومة تواصلت معهم جميعا وأنهم بخير.