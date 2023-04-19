7 هزات جديدة يسجلها المركز الوطني السوري للزلازل

ذكر المركز الوطني السوري للزلازل، أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 7 هزات خفيفة تراوحت شدتها ما بين 1.5 و3 درجات على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في بيان نقتله وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن الهزات المسجلة توزعت على هزتين في لواء اسكندرون، وهزتين 12 كم جنوب شرق حماة وأخرى 48 كم جنوب غرب إدلب، وهزتين في تركيا.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار، ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 الى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضررا بالأبنية ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.