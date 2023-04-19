بالفيديو.. أكبر ياقوتة تبدأ جولة حول العالم من هونج كونج

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" تقريرًا عن استعداد دار "سوذبي" للمزادات لعرض ياقوتة عملاقة، بغرض بيعها في مزاد علني خلال الصيف.

ويبلغ وزن الياقوتة حوالي 55.22 قيراط وتسمى "ايستريلا دي فورا" (Estrela de Fura) أو نجمة فورا بلغة موزمبيق الرسمية، والموجودة حاليا في هونج كونج.

وبعد هونج كونج، ستصل الياقوتة والتي تعتبر الأكبر في العالم، إلى تايبيه ومن ثم إلى سنغافورة وجنيف ودبي والصين قبل أن تعرض في المزاد في نيويورك في 8 يونيو، ومن المتوقع، أن تباع الياقوتة بأكثر من 30 مليون دولار مما يجعلها أغلى ياقوتة ستباع في مزاد.