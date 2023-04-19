ads
الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أكبر ياقوتة تبدأ جولة حول العالم من هونج كونج

من هونغ كونغ.. أكبر
من هونغ كونغ.. أكبر ياقوتة تبدأ جولة حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" تقريرًا عن استعداد دار "سوذبي" للمزادات لعرض ياقوتة عملاقة، بغرض بيعها في مزاد علني خلال الصيف.

ويبلغ وزن الياقوتة حوالي 55.22 قيراط وتسمى "ايستريلا دي فورا" (Estrela de Fura) أو نجمة فورا بلغة موزمبيق الرسمية، والموجودة حاليا في هونج كونج.

وبعد هونج كونج، ستصل الياقوتة والتي تعتبر الأكبر في العالم، إلى تايبيه ومن ثم إلى سنغافورة وجنيف ودبي والصين قبل أن تعرض في المزاد في نيويورك في 8 يونيو، ومن المتوقع، أن تباع الياقوتة بأكثر من 30 مليون دولار مما يجعلها أغلى ياقوتة ستباع في مزاد.

ياقوتة موزمبيق هونغ كونغ سنغافورة المزاد