دونيتسك: مقتل شخص وإصابة 13 في قصف روسي

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم/الأربعاء/ أن مدنيا قتل وأصيب 13 آخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك أمس.

وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "قتل الروس مدنيا في منطقة دونيتسك، وتحديدا في باخموت، بينما أصيب ثلاثة عشر شخصا بجروح"، وإنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

يذكر أنه قوات الدفاع الأوكرانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تصدت لأكثر من 60 هجوما روسيا. إذ تشتد أشرس المعارك في باخموت ومارينكا.