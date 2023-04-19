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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دونيتسك: مقتل شخص وإصابة 13 في قصف روسي

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم/الأربعاء/ أن مدنيا قتل وأصيب 13 آخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك أمس.

وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "قتل الروس مدنيا في منطقة دونيتسك، وتحديدا في باخموت، بينما أصيب ثلاثة عشر شخصا بجروح"، وإنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

يذكر أنه قوات الدفاع الأوكرانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تصدت لأكثر من 60 هجوما روسيا. إذ تشتد أشرس المعارك في باخموت ومارينكا.

دونيتسك قصف روسي روسيا