اليوم.. نشاط للرياح وطقس حار والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد ومائل للدفىء علي السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للبرودة على اغلب الانحاء .



ويشهد الاربعاء امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغري 14 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 22 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 18 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22 درجة .