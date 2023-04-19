ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 174 قتيلا و1041 مصابا

أعلنت نقابة أطباء السودان، في أحدث إحصائية لضحايا الاشتباكات بالسودان بعد 5 أيام من الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إن عدد الوفيات في صفوف المدنيين منذ بدء المواجهات ارتفع إلى 174، في حين بلغ عدد الجرحى والمصابين 1041 حالة إصابة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ويقل عدد القتلى عما أعلنه فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، الذي قال أمس الثلاثاء إن عدد القتلى في السودان وصل إلى 185، بينما قدرت مصادر مستقلة عدد القتلى من المدنيين والعسكريين بما يزيد على 500 قتيل.

ووفق بيان نقابة أطباء السودان، فإن حصيلة الضحايا بين المدنيين ليوم الثلاثاء هي 30 حالة وفاة بين المدنيين، و245 حالة إصابة، من ضمنها الكثير من الحالات غير المستقرة.

وأشارت النقابة إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذه التقديرات، نظرا لعدم تمكنها من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في السودان.