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الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الليلة.. "فضائل ليلة القدر" بثقافة أسيوط

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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ينظم فرع ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ملتقى ثقافي  تحت عنوان فضائل ليلة القدر وذلك اليوم الأربعاء في التاسعة مساء.

يتضمن الملتقى ضمن باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

كما يتضمن البرنامج محاضرة تثقيفية بعنوان "فضائل ليلة القدر" يحاضرها كل من  الدكتور رفعت علي محمد عميد كلية اللغة العربية بأسيوط وفضيلة الشيخ أحمد كمال علي محمد مسئول قسم الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف.

 

الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة أسيوط فضائل ليلةالقدر