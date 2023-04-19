أسعار العملات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار صرف العملات العربية و الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 ؛ دون أي تغيير في البنوك الحكومية و التجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك الاهلي ، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

و سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري اليوم الاربعاء نحو 33.60 جنيه للشراء، 33.74 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر .

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.49 جنيه للشراء، 33.67 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر 33.49 جنيه للشراء، 33.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري عند 38.38 جنيه للشراء و 38.61 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر 38.38 جنيه للشراء و 38.61 جنيه للبيع

سجل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي 38.50 جنيه للشراء و 38.75 جنيه للبيع.

وصل سعر الفرنك السويسري نحو 34.4 جنيه للشرا و 34.53 جنيه للبيع



بلغ سعر الــ100 ين ياباني نحو 23.02 جنيه للشراء و 23.1 جنيه للبيع.

وصل سعر اليوان الصيني لنحو 4.48 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع.

و بالنسبة لأسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم ، سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء 8.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الاربعاء نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع، بحسب السعر بالبنك المركزي المصري.

و بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.63 جنيه للشراء، 100.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.63 جنيه للشراء، 100.5 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدرهم الاماراتي ببنك مصر 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع .