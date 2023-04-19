عمر الكودي بطلا للدورة الشهداء الرمضانية بسوهاج بفوزة علي الذئاب 7/2

شهد ملعب الجزيرة، بقرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، حفل نهائي الدورة الرمضانية التى استمرت على مدار شهر رمضان المبارك، والذي نظمها عدد كبير من شباب القرية، يأتي على رأسهم الكابتن سيد مكي، الدكتور محمد عسكر، الدكتور مصطفي اللقلق، الدكتور عماد حمدي، الكابتن احمد رشاد، والتى تتضمن 12 فريقا مشاركا خلال البطولة.

وشهدت الدورة خلال شهر رمضان المبارك حضور جماهيري كبير من داخل وخارج القرية إلى جانب مشاركة فرق عديدة من مراكز طهطا وطما بسوهاج وغيرهما من الفرق على مستوى المحافظة. بدأت فعاليات نهائي البطولة بحفل علي أعلي مستوي بداية من تلاوة القرآن الكريم والتنورة وبعض الفقرات من أطفال القرية ثم تلاها المباراة النهائية التي شهدت إثارة كبيرة في بدايتها.

وحرص الأستاذ سامح شحاته أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز طهطا والكاتب الصحفي سامي عبد الراضي والنائب إبراهيم أبو دوح عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وجهينه وطما على مشاهدة المباراة الختامية لخماسي كرة القدم، والتي أقيمت بين فريقي الذئاب وعمر الكودي.

وتقدم عمر الكودي بأربعة أهداف في الشوط الأول ثم بدأ الشوط الثاني بضغط كبير من فريق الذئاب حيث استطاعوا من إحراز الهدف الأول لتصبح النتيجة بأربعة أهداف مقابل أهداف مقابل هدف ولكن سرعان ماعاد فريق عمر الكودي باحراز الهدف الخامس والسادس والسابع وأحرز بعدها الذئاب هدفهم الثاني لتنتهي المباراة بسبعة أهداف مقابل هدفين. بينما فاز فريق الزقازقه علي فريق الارجنتين بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. يذكر ان قرية شطورة شهدت خلال الشهرين الماضيين عدة حالات وفاة للعديد من خيرة شبابها خلال حوادث سير متفرقة، وهو ما دفع منظمي الدور الرمضانية على تسميتها بدورة الشهداء، تخليدًا لذكراهم.

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n15

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n14

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n13

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n12

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n11

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n10

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n9

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n8

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n7

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n6

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n5

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n4

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n3

339401032_103377809409064_3340878421022924714_n2